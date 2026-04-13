Adani | Celebriamo l’Inter campione d’Italia Oggi dovrebbero fare il titolo sul miglior attacco che batte la miglior difesa

Dopo la partita tra Como e Inter, un commentatore ha affermato che i nerazzurri sono già campioni d’Italia. Ha commentato anche sul confronto tra il miglior attacco e la miglior difesa, suggerendo che si dovrebbe scrivere un titolo dedicato a questa sfida tra formazioni. Le sue parole sono state riportate senza ulteriori analisi o commenti aggiuntivi.

di Stefano Cori Adani dopo Como-Inter ha definito i nerazzurri già Campioni d’Italia! E poi ha lanciato una provocazione sul “titolo”. Lele Adani nel corso de ‘La nuova DS’, trasmissione andata in onda nel post partita di Como-Inter, ha parlato a suo modo della squadra di Cristian Chivu: L’INTER CAMPIONE « Celebriamo l’Inter che diventa campione d’Italia, non matematicamente ma virtualmente. Credo che abbia meritato questo titolo, col Como partita difficile contro una grandissima squadra che ha giocato a calcio e ha dominato. Ma le giocate e l’esperienza ha giovato alla squadra di Chivu. Il Como ha fatto una grande partita, l’ennesima ». IL MIGLIOR ATTACCO BATTE LA MIGLIOR DIFESA « Oggi dobbiamo sottolineare che i nostri colleghi giornalisti attenti dovrebbero fare questo titolo: il miglior attacco batte la miglior difesa.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Adani: «Celebriamo l’Inter campione d’Italia. Oggi dovrebbero fare il titolo sul miglior attacco che batte la miglior difesa» Leggi anche: Inter, che fatica senza Lautaro e Bonny: il miglior attacco d'Italia a Como si è inceppato L’attacco è la miglior difesa dell’Atletico contro lo Yamal, dice SimeoneRiportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese.