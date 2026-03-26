Negli ultimi anni si è diffusa in Italia una nuova forma di coppia nota come DINK, acronimo di

Life&People.it Il mutamento che riscrive oggi l’architettura dei legami non è frutto di un semplice calcolo economico, ma una profonda evoluzione dell’identità. Chi sono le coppie DINK? E cosa significa? Scegliere di essere una coppia DINK — acronimo di Double Income, No Kids (doppio reddito, niente figli) — significa superare l’idea della genitorialità come tappa obbligata, trasformando la disponibilità finanziaria non in un’ostentazione di ricchezza, ma in uno strumento di autonomia. Rispetto alle generazioni passate, per le quali il figlio rappresentava l’unico baricentro del patto sociale e il sigillo necessario dell’età adulta, oggi assistiamo a una vera rivoluzione: la stabilità emotiva si affranca dal mandato biologico. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - Coppie DINK: chi sono e perché l’italia ha smesso di sognare la famiglia tradizionale?

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Aggiornamenti e notizie su Coppie DINK

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Coppie childfree, chi sono e perché sono ancora tanto giudicateChe in Italia ci siano meno bambini è un dato di fatto, di cui spesso si parla. Alla base del calo demografico, non solo nel nostro paese ma in generale in Occidente, ci sono diversi fattori. iodonna.it

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Negli ultimi anni, in Italia sta crescendo il fenomeno delle famiglie "DINK" (Double Income, No Kids), cioè coppie con due stipendi che scelgono di non avere figli. Questa scelta consente loro di godere di maggiore libertà, stabilità economica e flessibilità. Le m - facebook.com facebook