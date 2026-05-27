Sbagliare serve a crescere | Enrico Galiano a Udine

A Udine, Enrico Galiano ha affrontato il tema dell’errore come occasione di crescita, sottolineando come i giovani siano sempre più sotto pressione per essere all’altezza. Ha chiesto agli adulti, come genitori, insegnanti ed educatori, di favorire un approccio diverso, trasformando gli sbagli da fallimenti a momenti di apprendimento.

Che cosa significa crescere oggi, in un tempo in cui ragazze e ragazzi sentono sempre più forte la pressione di dover essere all’altezza? E che ruolo possono avere gli adulti — genitori, insegnanti, educatori — nel trasformare l’errore da fallimento a occasione di crescita?Saranno questi alcuni. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Enrico Galiano incontra gli studenti del LiceoVenerdì 19 marzo, Enrico Galiano ha incontrato gli studenti del Liceo in una giornata dedicata alla lettura e alla scrittura.

Disagio giovanile, la lezione di Enrico GalianoIl 28 marzo 2026 a Modena, presso la Coop Sigonio, si è svolto un incontro con lo scrittore e insegnante, promosso nell’ambito della campagna ‘Close...

Si parla di: Enrico Galiano a Udine: Sbagliare serve a crescere.

Sbagliare serve a crescere: Enrico Galiano a UdineChe cosa significa crescere oggi, in un tempo in cui ragazze e ragazzi sentono sempre più forte la pressione di dover essere all’altezza? E che ruolo possono avere gli adulti — genitori, insegnanti, e ... udinetoday.it

Galiano sui fatti di Parma: Voler bene ai ragazzi significa chiamare le cose col loro nome, un’aggressione è un reato. Tra i commenti spunta quello dell’ex alunnoEnrico Galiano ha risposto a una richiesta di commento giunta dai suoi follower. Lo spunto di discussione nasce dai recenti fatti di Parma, dove un gruppo di studenti ha picchiato due insegnanti a seg ... orizzontescuola.it