disagio giovanile la lezione di enrico galiano

Il 28 marzo 2026 a Modena, presso la Coop Sigonio, si è svolto un incontro con lo scrittore e insegnante, promosso nell’ambito della campagna ‘Close the Gap’ di Coop. Durante l’evento sono stati affrontati i temi dell’empatia, dell’ascolto e della consapevolezza, con l’obiettivo di parlare del disagio giovanile. L’iniziativa ha visto la partecipazione di pubblico e relatori attivi nel settore sociale e scolastico.

Modena, 28 marzo 2026 – Empatia, ascolto e consapevolezza: sono questi i temi che hanno guidato l’incontro con lo scrittore e insegnante Enrico Galiano, ospite alla Coop Sigonio nell’ambito della campagna ‘Close the Gap’ promossa da Coop. L’obiettivo di Coop è riportare l’attenzione su un’urgenza sempre più evidente: l’educazione alle relazioni come materia scolastica obbligatoria. «Queste iniziative mostrano la differenza tra un’azienda e una cooperativa – sottolinea Domenico Livio Trombone, presidente di Coop Alleanza 3.0 – ‘Close the Gap’ non è solo un titolo, ma un impegno concreto sulla parità di genere, reso possibile ogni giorno dal lavoro delle persone che sono qui». 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Federico Benuzzi. . Ascoltiamoli. Enrico Galiano - facebook.com facebook