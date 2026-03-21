Venerdì 19 marzo, Enrico Galiano ha incontrato gli studenti del Liceo in una giornata dedicata alla lettura e alla scrittura. L'autore ha partecipato a un evento organizzato dall’istituto, parlando con i ragazzi e condividendo esperienze legate alla sua carriera. L’incontro si è svolto all’interno dell’edificio scolastico, coinvolgendo numerosi studenti e insegnanti presenti.

Arezzo, 21 marzo 2026 – . Venerdì 19 marzo, nell’Aula Magna dell’Istituto Superiore “Giovanni da Castiglione”, lo scrittore e insegnante Enrico Galiano ha incontrato gli studenti per una lezione-dialogo a partire dal suo libro “L’arte di sbagliare alla grande”, edito nel 2020 da Garzanti. Un confronto diretto, partecipato e molto divertente, in cui Galiano ha parlato con gli oltre 90 ragazzi presenti di errori, di crescita e di consapevolezza, temi centrali nel percorso personale e scolastico degli studenti. L’iniziativa è nata su proposta dell’Amministrazione Comunale che, insieme a Feltrinelli, ha voluto portare l’incontro direttamente all’interno della scuola. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Enrico Galiano incontra gli studenti del Liceo

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