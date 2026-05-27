Savona potrebbe tornare in Serie A se l’Atalanta decide di cedere Palestra. La squadra bergamasca sta valutando questa possibilità in vista della prossima stagione e avrebbe come opzione l’ex giocatore della Juventus. La decisione dipende dalla cessione di Palestra, che potrebbe aprire uno spazio per il calciatore nel roster. Si tratta di una possibilità ancora da confermare, ma è tra le opzioni sul tavolo dell’Atalanta in vista del mercato estivo.

di Francesco Spagnolo Savona è finito nel mirino dell’Atalanta per la prossima stagione. La Dea lo valuta in caso di cessione di Palestra. Ecco le ultime. Il calciomercato entra nel vivo e i radar dei principali club italiani sono puntati sui giovani talenti all’estero. In particolare, all’Atalanta piacerebbe riportare in Italia Nicolò Savona, il duttile difensore che si è trasferitosi dalla Juventus al Nottingham Forest. Secondo quanto riferito da Pedullà, dirigenza della Dea vede nel classe 2003 il profilo perfetto per ssostituire Palestra. A giustificare il forte interesse dei bergamaschi ci sono le statistiche di Savona con il Nottingham Forest, che certificano un impatto a dir poco sorprendente in Premier League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Savona ritorna in Serie A? Per l’ex Juve possibile incastro con Palestra. Gli aggiornamenti

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