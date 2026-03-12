Vicario Juve il portiere del Tottenham è ormai in rotta con Tudor | gli aggiornamenti sul possibile approdo in bianconero

Il portiere del Tottenham, Vicario, ha avuto divergenze con l’allenatore Tudor e potrebbe trasferirsi alla Juventus durante la prossima sessione di mercato estiva. La situazione tra il giocatore e l’allenatore è diventata complicata, portando a speculazioni sul suo futuro in Italia. La Juventus sta valutando l’opportunità di ingaggiarlo, ma ancora non ci sono conferme ufficiali.

Vicario Juve, il portiere del Tottenham è ormai in rotta con Tudor e potrebbe approdare in bianconero nel corso della prossima estate. Il mercato dei portieri sta entrando in una fase caldissima e le grandi manovre in casa bianconera non si fermano ai soli nomi internazionali. Sebbene il sogno Alisson resti sullo sfondo, la dirigenza sta valutando profili che garantiscano continuità e conoscenza del campionato italiano. In questo scenario, come riferito dal Corriere dello Sport, il nome di Guglielmo Vicario del Tottenham è balzato in cima alla lista dei desideri, complice una situazione ambientale a Londra diventata improvvisamente complessa. Nonostante l'ottimo impatto avuto in Premier League, le recenti dinamiche interne agli Spurs hanno aperto uno spiraglio per un suo addio anticipato.

