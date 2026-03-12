Il portiere del Tottenham, Vicario, ha avuto divergenze con l’allenatore Tudor e potrebbe trasferirsi alla Juventus durante la prossima sessione di mercato estiva. La situazione tra il giocatore e l’allenatore è diventata complicata, portando a speculazioni sul suo futuro in Italia. La Juventus sta valutando l’opportunità di ingaggiarlo, ma ancora non ci sono conferme ufficiali.

Vicario Juve, il portiere del Tottenham è ormai in rotta con Tudor e potrebbe approdare in bianconero nel corso della prossima estate. Il mercato dei portieri sta entrando in una fase caldissima e le grandi manovre in casa bianconera non si fermano ai soli nomi internazionali. Sebbene il sogno Alisson resti sullo sfondo, la dirigenza sta valutando profili che garantiscano continuità e conoscenza del campionato italiano. In questo scenario, come riferito dal Corriere dello Sport, il nome di Guglielmo Vicario del Tottenham è balzato in cima alla lista dei desideri, complice una situazione ambientale a Londra diventata improvvisamente complessa. Nonostante l’ottimo impatto avuto in Premier League, le recenti dinamiche interne agli Spurs hanno aperto uno spiraglio per un suo addio anticipato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vicario Juve, il portiere del Tottenham è ormai in rotta con Tudor: gli aggiornamenti sul possibile approdo in bianconero

Articoli correlati

Benzema Juve, il fuoriclasse francese è in rotta con l’Al-Ittihad: cosa filtra sul suo possibile approdo in bianconeroTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara...

Tudor a rischio esonero, sfida contro l’Atletico decisiva? Cosa filtra sul futuro dell’ex Juve e la possibile decisione del TottenhamMercato Juventus, la società bianconera risparmierebbe una cifra importante con le cessioni di David e Zhegrova.

Tutti gli aggiornamenti su Vicario Juve

Temi più discussi: Vicario-Juve, interessi convergenti: Di Gregorio e Perin ai saluti e tutti i nomi per la rivoluzione in porta; Edicola - La Juventus chiama Vicario. Tudor è già a rischio esonero col Tottenham; Juventus: primo contatto con Vicario. Obiettivo sorpasso all'Inter; Perché la Juventus pensa a Vicario: la rivoluzione portieri e la strategie bianconera.

Moretto: La Juve cerca un portiere più forte di VicarioIntervenuto al canale Youtube di Fabrizio Romano, il collega Matteo Moretto non vede la Juventus così interessata a Guglielmo Vicario, portiere classe 1996 del Tottenham e ... tuttojuve.com

Juve, per la porta Vicario balza in pole positionGuglielmo Vicario, portiere classe 1996 del Tottenham e della nostra nazionale, sarebbe balzato in vetta alla lista dei desideri della Juventus per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. tuttojuve.com

Vicario sempre più lontano dal Tottenham L'ultimo segnale arriva dalla Champions, Inter e Juve alla finestra Maggiori dettagli su Tribuna.com: leggete il 1° commento - facebook.com facebook

Alla #Juve non sarebbero tutti convinti di #Vicario Moretto: 'Vogliono un profilo superiore' x.com