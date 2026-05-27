L'ex giocatore della Juventus ha avuto una stagione in Premier League e ora potrebbe tornare in Serie A. Secondo fonti, l’Atalanta lo sta considerando come possibile sostituto nel caso in cui venga ceduto un altro giocatore. La squadra valuta l’acquisto in vista della prossima stagione. La trattativa dipende dalla cessione di un altro elemento della rosa e non ci sono ancora conferme ufficiali.

di Francesco Spagnolo Savona è finito nel mirino dell’Atalanta per la prossima stagione. La Dea lo valuta in caso di cessione di Palestra. Ecco le ultime. Il calciomercato entra nel vivo e i radar dei principali club italiani sono puntati sui giovani talenti all’estero. In particolare, all’Atalanta piacerebbe riportare in Italia Nicolò Savona, il duttile difensore che si è trasferitosi dalla Juventus al Nottingham Forest. Secondo quanto riferito da Pedullà, dirigenza della Dea vede nel classe 2003 il profilo perfetto per ssostituire Palestra. A giustificare il forte interesse dei bergamaschi ci sono le statistiche di Savona con il Nottingham Forest, che certificano un impatto a dir poco sorprendente in Premier League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Savona ritorna in Serie A? Per l’ex Juve possibile incastro con Palestra. Come è andata la sua stagione in Premier

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