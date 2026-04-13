La gamba risucchiata nel bocchettone Il 12enne incastrato nell' idromassaggio sarebbe morto per annegamento

Un ragazzino di 12 anni è morto domenica di Pasqua dopo essere rimasto incastrato nel tubo di aspirazione di una piscina idromassaggio in un hotel di Pennabilli. Secondo le prime ricostruzioni, il decesso sarebbe stato causato da un annegamento. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente e verificare eventuali responsabilità legate alla sicurezza della struttura.

Il 12enne rimasto incastrato nel tubo di aspirazione di una piscina idromassaggio di un hotel di Pennabilli la domenica di Pasqua sarebbe deceduto per sindrome da annegamento. Questa una prima conclusione a cui è giunto l'esame autoptico eseguito questo pomeriggio e richiesto dalla Procura della Repubblica. La sostituto procuratore Alessia Mussi ha iscritto tre persone (direttore, amministratore della società proprietaria della struttura e responsabile della manutenzione) nel registro degli indagati per omicidio colposo. La parte lesa è rappresentata dall’avvocato Umberto Gramenzi, che assiste i genitori di Matteo. «Sono state riscontrate lesioni alla gamba sinistra, verosimilmente dovute a un incastro meccanico: le ferite partirebbero dalla caviglia, risalendo fino al ginocchio e arrivando fino a circa tre quarti della coscia».🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - "La gamba risucchiata nel bocchettone". Il 12enne incastrato nell'idromassaggio sarebbe morto per annegamento Rimini, la gamba gli viene risucchiata dal bocchettone dell’idromassaggio: 12enne ricoverato in gravissime condizioni in terapia intensivaRestano gravissime le condizioni del ragazzino di 12 anni originario di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) ricoverato in Terapia Intensiva... Il 12enne Matteo Brandimarti morto incastrato nell'idromassaggio, autorizzato l'espianto degli organiSaranno donati gli organi di Matteo Brandimarti , il 12enne marchigiano morto in ospedale a Rimini dopo alcuni giorni di agonia. Dichiarata morte cerebrale per il 12enne risucchiato dal bocchettone dell’idromassaggio Argomenti più discussi: Rimini, la gamba gli viene risucchiata dal bocchettone dell'idromassaggio: 12enne ricoverato in gravissime condizioni in terapia intensiva; Bambino risucchiato dal bocchettone di una piscina a Rimini, dichiarata la morte cerebrale; Morto il 12enne risucchiato da bocchettone della piscina a Rimini: la gamba incastrata e l'allarme dei genitori; Matteo Brandimarti morto nella vasca a idromassaggio dopo 4 giorni di agonia: la gamba incastrata, il cuore fermo e il dramma. È morto Matteo Brandimarti, il ragazzino di 12 anni che nel giorno di Pasqua è rimasto vittima di un grave incidente, avvenuto nella vasca della spa dell’hotel Duca di Montefeltro a Pennabilli nel Riminese. Il 12enne era rimasto bloccato con una gamba risucch - facebook.com facebook