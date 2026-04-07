A Rimini, un bambino di 12 anni proveniente da San Benedetto del Tronto è stato ricoverato in terapia intensiva dopo aver subito un incidente in una struttura con idromassaggio. La gamba del ragazzo è stata risucchiata dal bocchettone dell’apparecchio, causando ferite serie. Le condizioni del giovane sono considerate gravissime e i medici stanno monitorando attentamente la sua situazione. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Restano gravissime le condizioni del ragazzino di 12 anni originario di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) ricoverato in Terapia Intensiva dell’Ospedale Infermi di Rimini, in seguito a un incidente avvenuto nella mattinata di domenica 5 aprile all’interno dell’area benessere dell’hotel “Il Duca di Montefeltro” a Pennabilli, nel Riminese. Tutto è successo intorno alle 10:30 di domenica 5 aprile: il ragazzino si trovava nella zona benessere della struttura e stava facendo il bagno insieme ai genitori e agli zii in una vasca profonda circa un metro. All’improvviso, la gamba del giovane è stata aspirata con violenza da uno dei bocchettoni collegati alla pompa di ricircolo dell’acqua. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Rimini, la gamba gli viene risucchiata dal bocchettone dell’idromassaggio: 12enne ricoverato in gravissime condizioni in terapia intensiva

Leggi anche: In vacanza con la famiglia, 12enne fa il bagno e viene risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio: è in condizioni disperate

Rimini, 12enne risucchiato da bocchettone vasca idromassaggio: è grave(Adnkronos) – E' ricoverato in gravi condizioni un 12enne risucchiato dal bocchettone di una vasca idromassaggio di una struttura di Pennabilli, in...

Temi più discussi: Bambino incastrato nel bocchettone di una vasca. Aperto fascicolo per lesioni gravissime; Rimini, 12enne risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio: è gravissimo; Dodicenne risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio: è in condizioni disperate; Intrappolato a 12 anni nella vasca idromassaggio dell’hotel di Pennabilli: è gravissimo. Via all’inchiesta.

Rimini, la gamba gli viene risucchiata dal bocchettone dell’idromassaggio: 12enne ricoverato in gravissime condizioni in terapia intensivaIl dramma in un hotel di Pennabilli: gamba aspirata da un bocchettone, il ragazzo è in terapia intensiva all'ospedale Infermi ... ilfattoquotidiano.it

Bambino di 12 anni resta incastrato in una vasca idromassaggio , è gravissimo: dramma in un hotel di RiminiRIMINI - Dramma a Rimini: un ragazzino di 12 anni è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere rimasto incastrato in una vasca idromassaggio. E' successo ieri, domenica di ... ilgazzettino.it

" Riflessioni " a Rimini - facebook.com facebook

Rimini, sesso in spiaggia in pieno giorno a Pasqua: coppia di turisti denunciata dalla polizia x.com