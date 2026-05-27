Una bambina di tre anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di un idromassaggio in una vasca a Celle Ligure. L’incidente è avvenuto mercoledì pomeriggio e la piccola è stata trasportata in codice rosso al Gaslini. Le sue condizioni sono considerate serie. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi.

Momenti di paura nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio a Celle Ligure, nel Savonese, dove una bambina di tre anni è rimasta seriamente ferita dopo un incidente avvenuto in una vasca idromassaggio di un residence turistico. Cosa è successo L’allarme è stato lanciato intorno alle 16.30. Secondo le prime ricostruzioni, la piccola sarebbe stata risucchiata dal bocchettone di aspirazione della vasca, rimanendo incastrata e riportando un trauma agli arti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rosa di Celle, il personale sanitario del 118 e l’elisoccorso Grifo decollato da Albenga. Dopo le prime cure ricevute sul luogo dell’incidente, la bambina è stata trasferita in elicottero all’ospedale pediatrico Istituto Giannina Gaslini di Genova, dove è stata sottoposta ad accertamenti e alle cure necessarie. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Savona, bimba di 3 anni risucchiata dal bocchettone di un idromassaggio: è grave al Gaslini

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