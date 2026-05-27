Bruxelles ha approvato una proposta che permette ai fornitori di servizi satellitari mobili di usare la banda a 2 GHz oltre il 2027, quando scadranno le licenze attuali. La decisione amplia lo spazio disponibile per gli operatori dell’Unione Europea, che potranno accedere a questa frequenza senza dover attendere nuove assegnazioni. La nuova regolamentazione riguarda la selezione e l’autorizzazione dei fornitori di servizi satellitari.

Roma, 27 maggio 2026 – La Commissione europea ha adottato una proposta per la selezione dei fornitori di servizi satellitari mobili (MSS) che saranno autorizzati a utilizzare la banda di frequenza armonizzata a 2 GHz oltre il 2027, anno in cui scadranno le licenze attuali. In base alla proposta, le aziende che operano nel settore dei satelliti in orbita terrestre bassa potranno presentare offerte per lo spettro satellitare mobile europeo il prossimo anno. Tuttavia, come indicato dalla Commissione, la maggior parte delle frequenze sarà riservata alle imprese europee. Il regolamento proposto per la procedura di selezione e autorizzazione della banda di frequenza MSS a 2 GHz sostituisce la decisione del 2008, in base alla quale sono stati selezionati gli attuali operatori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Satelliti, Bruxelles ridisegna le licenze sulla banda a 2 GHz: più spazio agli operatori UE

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bruxelles toglie ai poveri agricoltori europei per dare agli sceicchi: l’ultima beffa dell’UeNegli ultimi mesi, sono stati annunciati tagli ai finanziamenti destinati agli agricoltori e agli allevatori europei, mentre nuove risorse vengono...

Stipendi in ritardo agli operatori ecologici, diffidata la società: “Situazione non più tollerabile”Gli operatori ecologici della provincia di Caserta hanno segnalato ripetuti ritardi nei pagamenti degli stipendi, una situazione che si è aggravata...