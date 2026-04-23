Stipendi in ritardo agli operatori ecologici diffidata la società | Situazione non più tollerabile

Gli operatori ecologici della provincia di Caserta hanno segnalato ripetuti ritardi nei pagamenti degli stipendi, una situazione che si è aggravata nel tempo e che ora viene definita strutturale. La Funzione Pubblica Cgil locale ha diffidato la società incaricata della gestione del servizio di igiene ambientale, accusandola di non rispettare più le scadenze salariali. La questione riguarda più comuni e sembra essere diventata una problematica ormai diffusa.

Una situazione ormai definita “strutturale” e non più episodica: è quella denunciata dalla Funzione Pubblica Cgil di Caserta nei confronti della WM Magenta srl, azienda che gestisce il servizio di igiene ambientale in diversi comuni della provincia, accusata di continui ritardi nel pagamento.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Stipendi non pagati agli operatori ecologici, la Fp Cgil diffida la WM MagentaTempo di lettura: 2 minutiLa Funzione Pubblica Cgil di Caserta interviene con fermezza sulla grave situazione che riguarda i lavoratori del settore... Messa in sicurezza la nave Maria Maddalena, la società armatrice più volte diffidataE' stato temporaneamente messo in sicurezza il traghetto "Maria Maddalena" che questa mattina, a causa delle condizioni meteomarine, ha rotto gli... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Stipendi scuola 2026: sono previsti arretrati per docenti e ATA? Quando arriveranno; Sciopero al Despar per stipendi in ritardo e altri problemi: adesione all’80 percento; Stipendi NoiPA: arretrati in arrivo tra aprile e maggio 2026, a chi spettano e come controllare l’accredito; Licenziato per aver preteso lo stipendio. Risarcito con 30.000 euro. Stipendi in ritardo al centro diurno. Le lavoratrici in stato di agitazioneDa oltre un anno le lavoratrici del centro diurno Terzilio Rossi di Caprese Michelangelo (una decina di persone ospitate e cinque operatori) subiscono continui ritardi nel pagamento degli stipendi e ... lanazione.it La rivolta dei portinai dell’ospedale. Stipendi in ritardo, svolta vicinaIl pressing sulla società funziona, ieri pomeriggio sono partiti i bonifici e il pavimento verrà cambiato. La rivolta dei portinai dell’Asst Melegnano-Martesana dà i suoi frutti, non hanno mai ... ilgiorno.it A Milano uno stipendio medio non è più sufficiente: la forbice fra reddito e costo della casa si amplia sempre più rendendo impossibile vivere nel capoluogo lombardo. A dirlo è il terzo rapporto di ricerca dell’Oca, Osservatorio casa abbordabile, “Milano inside - facebook.com facebook