Sassuolo annunciati due cantieri estivi per rinnovare la rete idrica
Hera Acqua Modena investirà circa 1,5 milioni di euro nel territorio di Sassuolo per lavori di rinnovo della rete idrica. Sono stati annunciati due cantieri estivi che interesseranno specifici tratti della rete, con l’obiettivo di migliorare l’affidabilità e la qualità del servizio. I lavori sono programmati per la stagione estiva e coinvolgeranno diverse zone della città. Nessuna data precisa è stata comunicata.
Hera Acqua Modena investe sul territorio di Sassuolo circa 1,5 milioni di euro per rinnovare alcuni tratti della rete idrica. Sono infatti in partenza – in accordo con l’amministrazione comunale – due importanti cantieri che interesseranno via Radici in Piano, la strada provinciale Pedemontana e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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