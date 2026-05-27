Sassuolo annunciati due cantieri estivi per rinnovare la rete idrica

Notizia in breve

Hera Acqua Modena investirà circa 1,5 milioni di euro nel territorio di Sassuolo per lavori di rinnovo della rete idrica. Sono stati annunciati due cantieri estivi che interesseranno specifici tratti della rete, con l’obiettivo di migliorare l’affidabilità e la qualità del servizio. I lavori sono programmati per la stagione estiva e coinvolgeranno diverse zone della città. Nessuna data precisa è stata comunicata.