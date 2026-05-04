Invasi pieni e cantieri per la rete idrica aperti | ecco come Agrigento vivrà l' estate della verità

Agrigento si prepara ad affrontare l’estate con gli invasi pieni e i cantieri aperti per la rete idrica, segnando un cambiamento rispetto agli anni di scarsità e rubinetti a secco. La rete di distribuzione sarà oggetto di interventi per migliorare il servizio, mentre le riserve d’acqua si sono riempite. La stagione calda si avvicina con una condizione idrica che resta fragile, nonostante le recenti novità.

Dopo anni di bocche asciutte e rubinetti a secco, Agrigento si prepara a vivere un’estate di speranza che resta però appesa a un filo sottilissimo. Gli invasi scoppiano di vita con riserve superiori del 57% rispetto al disastroso 2025, grazie a un inverno generoso che ha riempito, ben oltre le.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate "Invasi pieni d'acqua": la Sicilia verso l'estate con serenitàLe risorse idriche della Sicilia sono più che sufficienti ad affrontare con serenità la prossima stagione estiv a. Crisi idrica in Puglia, Decaro: "Invasi più pieni rispetto al 2025". Presto attivi 42 impianti riuso acqueIl governatore: "Non possiamo adagiarci e dobbiamo continuare a dotare la Puglia di una infrastruttura idrica che di fatto renda la nostra regione... Una raccolta di contenuti Si parla di: Invasi pieni e cantieri per la rete idrica aperti: ecco come Agrigento vivrà l'estate della verità. La crisi idrica fa meno paura ma la Puglia resta in allerta. E in Basilicata invasi pieni: qual è la situazioneSi attenua la crisi idrica in Basilicata, migliora ma senza farsi illusioni la situazione in Puglia ed in particolare in provincia di Foggia nell’invaso più grande della regione, quello di Occhito. lagazzettadelmezzogiorno.it «Dopo il maltempo invasi pieni», in Puglia si allontana la crisi idricaÈ in miglioramento la situazione delle riserve idriche in Puglia. La quantità che oggi si registra negli invasi consente previsioni più ottimistiche rispetto all'anno scorso in particolare sulla ... lagazzettadelmezzogiorno.it