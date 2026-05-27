sassonia e lido ora il parcheggio si paga

Dal primo giugno i parcheggi nelle aree di Sassonia e Lido sono a pagamento fino al 15 settembre. La misura riguarda le zone di sosta pubblica e si applica tutti i giorni, inclusi i festivi. La tariffa e le modalità di pagamento non sono state ancora comunicate ufficialmente. La gestione del servizio si estende per tutta la stagione estiva, con l’obiettivo di regolare la sosta e ridurre il traffico nelle aree interessate.

di Anna Marchetti Dal primo giugno scattano i parcheggi a pagamento, a Sassonia e Lido e saranno attivi fino al 15 settembre. Mentre a Gimarra, Baia Metauro, Torrette e Ponte Sasso le soste blu entreranno in funzione dal primo luglio al 31 agosto. Aset annuncia novità anche per gli abbonamenti stagionali accennando vagamente all’intenzione "dell’amministrazione comunale di valutare, insieme all’azienda, possibili novità per andare incontro alle richieste di residenti, lavoratori, operatori e attività ricettive delle zone mare". In particolare i residenti di viale Cairoli vorrebbero due abbonamenti per famiglia. Nessuna novità, invece, per gli abbonamenti annuali per parcheggiare a ridosso del centro storico (costo 360 euro) che agli inizi di marzo erano fermi a 12. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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