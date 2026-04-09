Nelle vicinanze dello stadio di Saltocchio è stato aperto un nuovo parcheggio, realizzato attraverso lavori di riqualificazione. Dopo questa operazione, l’attenzione si sposta sull’installazione delle tribune, che dovrebbe essere il prossimo step del progetto. La modifica riguarda principalmente gli spazi destinati ai veicoli, mentre le strutture per il pubblico sono ancora in fase di pianificazione.

Inaugurato il nuovo parcheggio interamente riqualificato nei pressi dello stadio di Saltocchio. Con una spesa di 480mila euro (di cui 346mila di fondi provenienti dai Fesr Regione Toscana e 134mila a carico del Comune di Lucca) è stata ultima la costruzione di una grande area di sosta attrezzata e dotata di sottoservizi, asfalto drenante di ultima generazione, cordoli, marciapiedi, spazi verdi, illuminazione e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Sono inoltre stati predisposti due punti di videosorveglianza che ancora sono in corso di montaggio. I lavori sono stati condotti dalla ditta Giannini Giusto srl. Il parcheggio, 50 posti di cui quattro per auto per disabili oltre a una rastrelliera per bici, sorge in un’area che per lungo tempo è stata degradata e che ha dato spazio persino a carcasse di vetture abbandonate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stadio di Saltocchio. Inaugurato il parcheggio ora si pensa alle tribune

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