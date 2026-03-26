Decadenza della concessione demaniale per omesso pagamento del canone demaniale. Il titolare dello stabilimento aveva chiesto all'ente un piano di rientro per la definizione della posizione debitoria relativa ai canoni e addizionali regionali pregressi non versati o non versati correttamente. Nel luglio del 2025 ha stipulato il piano di rientro per il periodo dall'anno 2015 al 2024. Nel settembre del 2025 il titolare della concessione demaniale ha effettuato il pagamento della prima rata al 50% dell'importo dovuto con un ritardo di due mesi. Il piano di rientro prevedeva la sottoscrizione di una polizza fideiussoria a garanzia dell'importo a debito calcolato maggiorato del 10% entro il termine perentorio di30 giorni dalla sottoscrizione. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Non paga il canone demaniale e gli revocano la concessione: chiuso il Lido 'Moby Dick'

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