Sasso contro un bus dell'Anm a Napoli | vetro in frantumi ferito un passeggero

Un sasso ha colpito un autobus dell'ANM in via Galileo Ferraris, nella periferia orientale di Napoli. Il colpo ha fatto frantumare un finestrino, ferendo leggermente uno dei passeggeri presenti a bordo. L’incidente si è verificato nel pomeriggio e sono stati chiamati i soccorsi per le prime cure. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’episodio.

L'episodio in via Galileo Ferraris, periferia orientale della città. La rottura del vetro ha provocato il ferimento lieve di uno dei passeggeri a bordo.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Sassaiola contro un bus: panico a bordo, ferito un passeggero Anm Napoli assume altri autisti di bus, contratti a tempo indeterminato: c’è l’ok del ComuneIl Comune di Napoli dà il via libera al Cda di Anm per prorogare la graduatoria degli autisti dei bus: previste assunzioni a tempo indeterminato. Aggiornamenti e contenuti dedicati Sasso contro un bus dell’Anm a Napoli: vetro in frantumi, ferito un passeggeroMomenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 21 aprile, a bordo di un autobus dell'Anm della Linea 116: un sasso è stato lanciato contro il mezzo pubblico mentre questi si trovava in via ... fanpage.it Sasso lanciato contro un bus a Napoli: ferito un passeggeroNuovo episodio di violenza ai danni del trasporto pubblico locale a Napoli. Intorno alle ore 18:20 un autobus dell'Anm in servizio sulla linea 116, ... msn.com