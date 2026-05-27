A Sassari, il cartello che delimitava l’area nudista sulla spiaggia libera è stato rimosso. Da allora, alcuni nudisti si sono sistemati vicino a zone frequentate da bambini, provocando proteste da parte delle famiglie. Le persone presenti hanno richiesto di ripristinare le regole, ma hanno ricevuto risposte ritenute poco cortesi dai naturisti. La situazione ha portato a momenti di tensione tra i due gruppi.

I nudisti sconfinano nella spiaggia libera, tra i bambini. Perché? Perché era caduto il cartello. Il disguido ha creato un po' di tensione tra i bagnanti di Porto Ferro, Sassari, perché poi i nudisti, ormai posizionati a prendere il sole, non si sarebbero voluti spostare. Anzi, avrebbero risposto infastiditi e con reazioni poco cordiali., La spiaggia di Porto Ferro è uno dei litorali più conosciuti di Sassari e da anni ospita una porzione frequentata abitualmente dai naturisti. Come spiega La Nuova Sardegna, si tratta di una convivenza che era stata garantita anche dalla presenza che delimitava chiaramente gli spazi e permetteva a tutti di scegliere liberamente dove sistemarsi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Sassari, il cartello non c'è più e i nudisti invadono la spiaggia libera tra i bambini: momenti di tensione

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