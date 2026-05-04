La principessa Charlotte ha festeggiato un altro compleanno e le foto più recenti la mostrano mentre gioca all’aperto tra mare e spiaggia. Nei scatti si nota un sorriso naturale e un atteggiamento rilassato, con dettagli che richiamano lo stile della madre, la duchessa. La bambina appare a suo agio in ambienti esterni, immersa in momenti di svago e spensieratezza, con un’immagine che trasmette semplicità e naturalezza.

L a princessa Charlotte ha compiuto un altro anno e, a giudicare dalle immagini più recenti, sembra avvicinarsi sempre di più allo stile e all’attitudine della madre, Kate Middleton. Carismatica come nonna Diana, disciplinata come la bisnonna Elisabetta, la principessina ha imparato in fretta a padroneggiare l’arte dei doveri reali. Elegante, disponibile, gentile e impeccabile. Propio come mamma. Nel video pubblicato dalla Principessa del Galles, Charlotte appare felice e divertita mentre gioca immersa nella natura. Scene quotidiane che restituiscono un’immagine fresca e informale della sua crescita. Charlotte di Cambridge: la principessa fa la linguaccia.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un ritratto spontaneo e luminoso che mostra la principessa tra mare, spiaggia e momenti di gioco all’aria aperta

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