Lite e speronamenti tra automobilisti | momenti di tensione sulla superstrada

Una discussione tra automobilisti sulla strada statale tra Brindisi e Bari si è conclusa con il tamponamento di un mezzo dei carabinieri. L'incidente è avvenuto martedì pomeriggio e ha causato momenti di tensione tra i conducenti coinvolti. Non sono stati segnalati feriti né altre conseguenze immediate. La scena si è svolta lungo un tratto della superstrada, dove si sono verificati gli scontri tra le auto.

BRINDISI – Si è conclusa con il tamponamento di un mezzo dei carabinieri una diatriba tra automobilisti che ieri pomeriggio (martedì 10 marzo) ha provocato momenti di forte tensione sulla strada statale che collega Brindisi a Bari. Fra il conducente di una Volkswagen e l'uomo alla guida di una. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

