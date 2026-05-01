Vibo dirigente comunale aggredito a bastonate in stazione | è ferito

Un dirigente comunale di Vibo è stato aggredito con un bastone presso la stazione ferroviaria. L’uomo ha riportato ferite e ha ricevuto assistenza medica. L’incidente è stato segnalato alle forze dell’ordine, che stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’identità dell’aggressore o sulle motivazioni dell’attacco.

? Cosa sapere Andrea Nocita, responsabile urbanistica di Vibo, aggredito con un bastone alla stazione ferroviaria.. Le indagini sulla fuga dell'aggressore ipotizzano ritorsioni legate a pratiche amministrative del Comune.. Andrea Nocita, il responsabile dell’urbanistica del Comune di Vibo, è stato brutalmente aggredito con un bastone alla stazione ferroviaria di Vibo Valentia mentre attendeva il treno diretto verso Reggio Calabria. L’aggressione si è consumata nel cuore della stazione, trasformando un momento di attesa quotidiana in una scena di violenza pura. Il quarantacinquenne, figura centrale per la gestione del territorio comunale, è stato preso di mira da un individuo che non ha mostrato alcuna esitazione nel colpirlo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vibo, dirigente comunale aggredito a bastonate in stazione: è ferito Notizie correlate Dirigente comunale reggino aggredito a bastonate alla stazione di Vibo Valentia: è caccia ai responsabiliIndagini in corso a Vibo Valentia per fare luce sull’aggressione ai danni di un dirigente comunale. Aggressione a dirigente comunale a Vibo Valentia: ferito Andrea NocitaAggressione nelle scorse ore nei pressi della stazione ferroviaria di Vibo-Pizzo, dove Andrea Nocita, 45 anni, dirigente dell’area patrimonio... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Vibo, dirigente comunale aggredito a bastonate alla stazione ferroviaria: al vaglio le telecamere della zona · ilvibonese.it; Dirigente Comune di Vibo Valentia aggredito a bastonate alla stazione; Dirigente Comune Vibo aggredito con bastoni, in corso indagini; Grave episodio di violenza a Vibo Valentia, aggredito dirigente comunale. Dirigente comunale aggredito a Vibo: l’Aula fa quadrato contro la violenzaMentre proseguono le indagini sul pestaggio di Nocita, in Consiglio il sindaco ha auspicato si faccia chiarezza. Polemiche sul rendiconto: alla relazione della neo assessora hanno fatto eco le critich ... catanzaro.gazzettadelsud.it Dirigente comunale aggredito a Vibo, Sinistra italiana-Avs: «Grave atto intimidatorio»La Federazione provinciale esprime solidarietà: «Ci auguriamo che il responsabile venga presto assicurato alla giustizia» ... ilvibonese.it Vibo, siglato un protocollo in Prefettura sulla sicurezza sul lavoro https://www.giornaledicalabria.it/vibo-siglato-un-protocollo-in-prefettura-sulla-sicurezza-sul-lavoro/ - facebook.com facebook