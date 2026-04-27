Sassaiola contro treni e stazione | tre giovani nei guai a Chiavenna

La sera del 14 aprile 2026, alcuni giovani hanno lanciato sassi contro la stazione ferroviaria e un treno Trenord in sosta a Chiavenna. I danni causati ammontano a oltre 60mila euro, con un vetro rotto alla stazione, due finestrini e una porta del convoglio danneggiati. Tre giovani sono stati identificati e sono ora coinvolti nelle indagini delle forze dell’ordine.

Ammonta a oltre 60mila euro il conto dei danni provocati la sera del 14 aprile 2026 alla stazione ferroviaria di Chiavenna, dove alcuni lanci di sassi hanno infranto una finestra della struttura, danneggiato due finestrini e la porta di un treno Trenord fermo per la notte e destinato al servizio.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Sassaiola in stazione, tre denunce. Lite per controllare l’area di spaccioAvevano terrorizzato i passanti all’ora di pranzo, lo scorso 30 gennaio, fronteggiandosi in mezzo alla strada. Leggi anche: Castel Volturno, blitz antidroga a Pinetamare: nei guai tre giovani Altri aggiornamenti Si parla di: Sassaiola contro il bus in via Ferraris, panico a bordo, passeggero ferito; Sassaiola contro bus in via Ferraris: panico tra i passeggeri, un ferito.