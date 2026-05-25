L’ex commissario tecnico della nazionale ha firmato con l’Atalanta, tornando in Serie A dopo cinque anni. Contestualmente, l’attuale allenatore della nazionale è stato annunciato come nuovo tecnico della Lazio. La trattativa tra le squadre si è conclusa, e ora i due tecnici sono pronti a iniziare le rispettive avventure. È partito così il tradizionale scambio di panchine nel massimo campionato italiano.

È iniziato, anche se il ‘bello’ deve ancora venire, il cosiddetto valzer delle panchine di Serie A. Mini, almeno per ora, con Maurizio Sarri che dà il via alle danze: il tecnico lascerà la Lazio dopo una stagione tremenda tra mercato bloccato, cessioni e forti incomprensioni con la società. Sul piano sportivo, considerate le difficoltà è stata comunque positiva, vedi il raggiungimento della finale di Coppa Italia. Sarri ripartirà dall’Atalanta, dove è appena arrivato Cristiano Giuntoli: i due hanno condiviso anni importanti al Napoli. A proposito, il 67enne di nativo di Firenze ha respinto le avances di De Laurentiis per il dopo Conte, preferendo il progetto della ‘Dea’. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Sarri all’Atalanta, Gattuso alla Lazio: è tutto fatto

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Serie A, partito il domino delle panchine: Sarri verso l’Atalanta, Gattuso alla LazioIl giorno dopo la fine della Serie A 2025/26, sono stati annunciati i nuovi allenatori per due squadre.

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SARRI ALL’ATALANTA! Ore caldissime sul fronte panchine in #SerieA: dopo la notizia dell’accordo tra #Gattuso e la #Lazio arriva un’altra novità riferita da Sky Sport. Maurizio #Sarri sarà il nuovo allenatore dell’ #Atalanta per la prossima stagione #c x.com

[Moretto] L'Atalanta è vicina a nominare Maurizio Sarri come nuovo allenatore. Palladino lascerà il club presto e i colloqui con Sarri stanno passando alle fasi finali. Dettagli finali da sistemare per portare a termine l'accordo. reddit

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