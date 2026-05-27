Sarno Forza Italia sul bilancio preventivo | Numeri falsati Tari stimata al 100% a fronte di un incasso del 25%
Forza Italia critica il bilancio preventivo del Comune di Sarno, sostenendo che i numeri siano falsati. Il dirigente regionale del partito, Aniello Buonaiuto, ha affermato che la rappresentazione contabile presenta una Tari stimata al 100% mentre gli incassi effettivi sono al 25%. Secondo Buonaiuto, questa discrepanza indica una possibile sottostima delle entrate e una sovrastima delle spese nel documento finanziario. La polemica riguarda principalmente le stime di entrata e le modalità di calcolo del bilancio.
Il bilancio preventivo del Comune di Sarno finisce nel mirino di Forza Italia. Il dirigente regionale del partito, Aniello Buonaiuto, contesta la costruzione del documento finanziario definendolo "completamente falsato", con una rappresentazione contabile che, a suo avviso, trasformerebbe un. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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