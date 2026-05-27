Sarno Forza Italia sul bilancio preventivo | Numeri falsati Tari stimata al 100% a fronte di un incasso del 25%

Notizia in breve

Forza Italia critica il bilancio preventivo del Comune di Sarno, sostenendo che i numeri siano falsati. Il dirigente regionale del partito, Aniello Buonaiuto, ha affermato che la rappresentazione contabile presenta una Tari stimata al 100% mentre gli incassi effettivi sono al 25%. Secondo Buonaiuto, questa discrepanza indica una possibile sottostima delle entrate e una sovrastima delle spese nel documento finanziario. La polemica riguarda principalmente le stime di entrata e le modalità di calcolo del bilancio.