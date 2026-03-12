Frana del ’98 a Sarno Agovino Forza Italia | La zona rossa va aggiornata

Un intervento di un rappresentante di Forza Italia evidenzia come, a quasi trent’anni dalla frana del 1998 a Sarno, sia necessario aggiornare l’area definita zona rossa. La proposta si concentra sulla revisione delle aree considerate a rischio, per migliorare la gestione della sicurezza e promuovere un maggior controllo del territorio. La questione riguarda direttamente le misure di prevenzione adottate e le eventuali nuove strategie da implementare.

L'esponente forzista sottolinea come la ridefinizione dell’area potrebbe rappresentare anche un’opportunità di sviluppo per la città “A quasi trent’anni dalla tragedia che ha segnato profondamente la storia di Sarno, il territorio potrebbe oggi trovarsi davanti a una nuova fase: quella della responsabilità, della sicurezza e della valorizzazione. Le opere di messa in sicurezza idraulica realizzate negli ultimi anni hanno cambiato in modo significativo il quadro della gestione del rischio, aprendo una riflessione sempre più concreta sulla necessità di rivedere il perimetro della cosiddetta “zona rossa” individuata dopo la frana del 1998.... 🔗 Leggi su Salernotoday.it

