Saremo un’opposizione rigorosa | Morciano di Tutti riparte dal consiglio comunale dopo l' esito del voto

Dopo le elezioni comunali, la lista civica Morciano di Tutti ha annunciato che sarà un’opposizione rigorosa, in seguito alla vittoria del nuovo sindaco. La formazione politica ha commentato brevemente la campagna elettorale e ha confermato l’intenzione di collaborare con il consigliere Pierluigi Autunno per monitorare l’attività amministrativa. La ripresa dei lavori consiliari è prevista nel prossimo consiglio comunale.

Dopo il risultato delle urne, che ha consegnato le chiavi della città al nuovo sindaco Andrea Agostini, la lista civica Morciano di Tutti commenta questa breve e intensa campagna elettorale ma, soprattutto, spiega che tipo di opposizione porterà avanti insieme ai consiglieri Pierluigi Autunno. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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