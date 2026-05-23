Sardegna la regione difende la Rwm
La regione ha preso una posizione a favore della Rwm, azienda coinvolta in controversie legate all’industria bellica. La decisione è stata comunicata attraverso un documento ufficiale, che sottolinea la volontà di tutelare gli interessi economici e occupazionali della zona. La posizione regionale si contrappone alle critiche di associazioni e movimenti che chiedevano la sospensione delle attività. La questione riguarda principalmente la compatibilità tra produzione militare e tutela ambientale, senza che siano stati annunciati cambiamenti nelle politiche attuali.
Lavoro Nel ricorso al Tar contro il commissario di governo per ampliare la fabbrica, l’avvocatura regionale sta con Roma Lavoro Nel ricorso al Tar contro il commissario di governo per ampliare la fabbrica, l’avvocatura regionale sta con Roma La dissociazione dell’identità è una possibilità non solo nel campo della psicologia ma anche in quello della politica. Lo dimostra l’atteggiamento della giunta regionale sarda, guidata dalla 5s Alessandra Todde, rispetto alla controversa questione del raddoppio degli impianti della fabbrica d’armi Rwm a Domusnovas (Sardegna sudoccidentale). Il Movimento cinquestelle è sempre stato per il rispetto rigoroso delle disposizioni che regolano (limitandola a casi ben precisi) la vendita di bombe, carri armati e altri armamenti fuori dei confini nazionali. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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