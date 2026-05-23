sardegna la regione difende la rwm

Notizia in breve

La regione ha preso una posizione a favore della Rwm, azienda coinvolta in controversie legate all’industria bellica. La decisione è stata comunicata attraverso un documento ufficiale, che sottolinea la volontà di tutelare gli interessi economici e occupazionali della zona. La posizione regionale si contrappone alle critiche di associazioni e movimenti che chiedevano la sospensione delle attività. La questione riguarda principalmente la compatibilità tra produzione militare e tutela ambientale, senza che siano stati annunciati cambiamenti nelle politiche attuali.