Il Tribunale Amministrativo Regionale ha deciso di sospendere l’ordinanza del Comune di Assemini riguardante la bonifica dell’area industriale di Macchiareddu. La questione riguarda uno dei siti contaminati di interesse nazionale, situato nella zona industriale vicino alla laguna di Santa Gilla, una delle più estese aree umide europee. La prossima udienza è prevista per giugno.

Per uno dei siti contaminati d’interesse nazionale, in una delle zone industriali più sensibili dell’hinterland cagliaritano, a ridosso della laguna di Santa Gilla, per estensione e per rilevanza una delle più importanti aree umide europee, l’attesa prosegue. Il provvedimento del Comune di Assemini che avrebbe imposto a Fluorsid Spa, maggior produttore mondiale di fluoroderivati inorganici, di proprietà di Tommaso Giulini, ex presidente del Cagliari calcio, di rimuovere i rifiuti abbandonati e bonificare l’area industriale di Macchiareddu entro 180 giorni, è stato sospeso dal Tar Sardegna. In attesa dell’udienza del 24 giugno 2026. “Da anni...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sardegna, il Tar sospende l’ordinanza del Comune di Assemini per la bonifica dell’area industriale di Macchiareddu: nuova udienza a giugno

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