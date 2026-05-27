Sardegna carceri al limite | sovraffollamento e allarme sanitario

Le carceri in Sardegna sono al limite, con un sovraffollamento che supera il 150% della capienza. L’80% dei detenuti sono in celle di sicurezza, ma solo il 14% di queste sono agibili. Inoltre, il 92% dei detenuti riceve terapie continue, creando una pressione enorme sul sistema sanitario penitenziario. La situazione ha portato a problemi di sicurezza e a rischi per la salute dei detenuti.

? Domande chiave Come può il sistema reggere con il 92% di terapie continue? Perché le celle di sicurezza sono agibili solo nel 14% dei casi? Quali criticità sanitarie nascondono i dati mancanti delle ASL? Dove si concentrano i maggiori rischi di gestione tra sovraffollamento e psichiatria??? In Breve Uta registra il 92% di detenuti in terapia continuativa e 48,56% con farmaci psichiatrici. Solo il 14,77% delle 352 camere di sicurezza regionali risulta attualmente agibile. Cagliari guida i Tso c . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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