In Calabria, le strutture penitenziarie si trovano in difficoltà a causa di un sovraffollamento che mette a rischio la sicurezza. Il delegato Giuseppe Marino ha segnalato che molti padiglioni risultano inagibili e sovraccarichi di detenuti, creando condizioni di disagio nelle carceri della regione. La situazione ha suscitato preoccupazioni per possibili rivolte e per la gestione ordinaria degli istituti.

? Cosa sapere Il delegato Giuseppe Marino denuncia il sovraffollamento e l'inagibilità di molti padiglioni nelle carceri calabresi.. La carenza di agenti e la saturazione delle celle aumentano il rischio di rivolte imminenti.. Il rischio di rivolte imminenti scuote le carceri calabresi dopo l’allarme lanciato dal delegato nazionale del CONSIPE, Giuseppe Marino, che denuncia una crisi strutturale ormai fuori controllo. La situazione negli istituti penitenziari della regione ha raggiunto livelli di saturazione pericolosi. Secondo quanto riferito da Marino, la capacità massima prevista dalle norme esiste soltanto sulla carta, poiché numerosi padiglioni sono chiusi per lavori di ristrutturazione e diverse celle sono state dichiarate inagibili.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calabria, carceri al limite: rischio rivolte per il sovraffollamento

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