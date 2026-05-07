Le strutture penitenziarie della regione Veneto sono al limite della capienza, con un tasso di sovraffollamento del 149%. Le carceri di Verona e Treviso presentano condizioni particolarmente critiche, con effetti evidenti sulla salute mentale dei detenuti. La situazione ha suscitato preoccupazioni riguardo alle condizioni di vita e alle possibili ripercussioni sulla salute dei soggetti reclusi.

? Cosa scoprirai Come influisce il sovraffollamento sulla salute mentale dei detenuti veneti?. Perché le carceri di Verona e Treviso sono così critiche?. Chi deve garantire l'assistenza medica nelle strutture sovraffollate?. Quali conseguenze hanno i sei suicidi avvenuti nel 2025?.? In Breve Verona e Treviso registrano affollamenti rispettivamente al 184,78% e 173,46%.. Il 26% dei detenuti soffre di disturbi psichiatrici e il 35% di dipendenze.. Nel 2025 si sono registrati sei decessi per suicidio tra i detenuti.. Elena Ostanel propone di considerare le carceri come zone disagiate per il personale.. Il tasso di sovraffollamento nelle carceri del Veneto ha raggiunto il 149% secondo i dati della relazione annuale del Garante dei detenuti presentata in Commissione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Veneto, carceri al limite: sovraffollamento al 149% e allarme salute

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