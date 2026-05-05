Fa’ la Casa Giusta! I risultati del progetto per il diritto all’abitare

Dopo tre anni dall'inizio del progetto “Fa’ la Casa Giusta!”, il Comune ha presentato i dati relativi alle attività svolte e ai risultati raggiunti. Il progetto è stato promosso con l’obiettivo di affrontare le questioni legate al diritto all’abitare e di promuovere interventi concreti sul territorio. I risultati sono stati comunicati ufficialmente, senza ulteriori analisi o commenti.

A tre anni dall’avvio di “Fa’ la Casa Giusta!”, il Comune restituisce i risultati relativi al progetto, che delineano l’impegno sul tema dell’abitare.Sul fronte del recupero del patrimonio esistente, tra il 2023 e il 2025 sono stati investiti oltre 10 milioni di euro per rendere nuovamente.🔗 Leggi su Parmatoday.it Madame Bovary di Gustave Flaubert | Audiolibro Completo in Italiano – Parte 3 di 3 Notizie correlate Abitare il Futuro nel Cuore di Imola: Il Progetto "Botanico" ridefinisce il concetto di CasaEsistono luoghi capaci di cambiare il profilo di una città, dove l'architettura non si limita a costruire volumi, ma disegna nuovi stili di vita. “Giustizia Giusta”: a Ladispoli un confronto pubblico tra professionisti del diritto e istituzioniAppuntamento per sabato 28 febbraio alle ore 10:30, presso il Bar Malò in viale Europa. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: È Quella Giusta - La casa che cercavi - Puntata del 26/4/2026; Elezioni Fermo, Di Ruscio: Diritto alla casa fondamento di una città giusta e solidale; Invito stampa - Seminario pubblico La casa al centro. Bilancio e prospettive delle politiche abitative per la città; Santa Giusta, il mattatoio centro culturale d’eccellenza e casa delle associazioni del paese - L'Unione Sarda.it. Fa' la casa giusta!: positivo il bilancio dei primi tre anni del progetto - Videointerviste a Michele Guerra e Gabriele BuiaFa' la casa giusta!: il Comune di Parma traccia un bilancio del progetto lanciato per affrontare il problema casa. A tre anni dall'avvio del programma, il sindaco Michele Guerra sottolinea che il bi ... gazzettadiparma.it Fa’ la cosa giusta, edizione numero 22: tre giorni di eventi e stand nel segno della sostenibilitàMilano, 25 gennaio 2026 – Tre giorni per scoprire da vicino l’attivismo ambientale, la cultura green, artigiani e imprese responsabili da tutta Italia. Tre giorni di laboratori creativi per tutte le ... ilgiorno.it FA LA CASA GIUSTA 2. ABITARE SOCIALE Dopo aver recuperato gli alloggi inutilizzati o sottoutilizzati, attraverso strategie edilizie innovative per la realizzazione, vanno realizzati nuclei di comunità urbane sostenibili e solidali con alloggi dotati di elevati stan - facebook.com facebook