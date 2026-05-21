Anticipazioni Sarabanda 21 maggio | Enrico Papi torna con il game show nella versione Celebrity
Questa sera su Italia1 torna Sarabanda, il game show che ha segnato un'epoca nella televisione italiana. Dopo una pausa, il programma torna in onda con una versione speciale dedicata ai personaggi dello spettacolo. La conduzione è affidata di nuovo a Enrico Papi, che ha condotto il programma in passato. La serata promette di riproporre le atmosphere e le sfide che hanno reso celebre lo show. I fan potranno seguire le partite e le curiosità legate alla nuova edizione.
Torna questa sera su Italia1 uno dei programmi cult della tv italiana, di quelli impossibili da dimenticare: Sarabanda. A guidare lo storico ritorno del game show sarà proprio colui che ha legato indissolubilmente il suo volto a questo iconico programma, ovvero Enrico Papi. A distanza di anni dal suo enorme successo, il celebre quiz musicale torna in tv con una nuova veste che mixa tradizione e modernità, piena di volti noti pronti a mettersi in gioco. Tra nostalgia, musica e qualche novità, questa nuova edizione promette di riportare il pubblico davanti allo schermo con la stessa leggerezza di un tempo. Ecco cosa accadrà nella prima puntata. Sarabanda Celebrity, anticipazioni e ospiti prima puntata. 🔗 Leggi su Dilei.it
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