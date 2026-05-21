Anticipazioni Sarabanda 21 maggio | Enrico Papi torna con il game show nella versione Celebrity

Questa sera su Italia1 torna Sarabanda, il game show che ha segnato un'epoca nella televisione italiana. Dopo una pausa, il programma torna in onda con una versione speciale dedicata ai personaggi dello spettacolo. La conduzione è affidata di nuovo a Enrico Papi, che ha condotto il programma in passato. La serata promette di riproporre le atmosphere e le sfide che hanno reso celebre lo show. I fan potranno seguire le partite e le curiosità legate alla nuova edizione.

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