Barbara d’Urso ha annunciato sui social di tornare in onda, con un programma che sarà trasmesso su Rai1. La presentatrice ha scritto che l’autunno sarà “meraviglioso”. La notizia ha generato molte reazioni online, ma non sono stati forniti dettagli sulla data di inizio o sul formato del nuovo show. La conferma ufficiale da parte dell’emittente non è ancora arrivata.

Barbara d’Urso torna a parlare e social e web si sono scatenati: finalmente approderà su Rai1, non come ospite e concorrente ma come conduttrice? La popolare conduttrice, protagonista delle recenti cronache per aver fatto causa a Mediaset dopo la fallita mediazione seguita alla sua uscita forzata da Canale 5, è da due anni in pole position per condurre uno show su Rai1. Annunciato e rimandato due volte. Lo ha ribadito oggi Williams Di Liberatore, direttore prime time della Tv di Stato, e le parole della d’Urso – “Sarà un autunno meraviglioso” – a poche ore da quelle del dirigente non paiono casuali. Dissi ai palinsesti dello scorso anno che avevo valutato un progetto di Barbara d’Urso ma la pianificazione editoriale non ha potuto permettere l’inserimento di nuovi programmi. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - BARBARA D’URSO FINALMENTE SU RAI1? “SARÀ UN AUTUNNO MERAVIGLIOSO”

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