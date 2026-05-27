Sappiamo dove abiti ti facciamo tanto male | 69enne denunciato per minacce a una candidata consigliera a Mantova

Una candidata consigliera nel Comune di Mantova, ha denunciato di aver ricevuto pesanti minacce. I carabinieri hanno rintracciato e denunciato un 69enne di Bagnolo San Vito. In casa aveva 6 fucili e 3 pistole, regolarmente detenute. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Sappiamo dove abiti e ti colpiremo”. Minacce a una candidata consigliere comunale a Mantova: denunciato un 69enneUn uomo di 69 anni è stato denunciato dopo aver inviato minacce a una candidata alle elezioni comunali.

Le minacce del poliziotto Cinturrino a Zack: “O ti arresto o ti ammazzo. Qua comando io, non i Mansouri”Un poliziotto è stato accusato di aver fatto minacce a un giovane, dicendo: “O ti arresto o ti ammazzo” e affermando che lui comandava e non i...

Sappiamo dove abiti e ti colpiremo. Minacce a una candidata consigliere comunale a Mantova: denunciatoFrasi scritte su un foglio trovato sul parabrezza anteriore dell’auto, che la 28enne ha subito consegnato ai carabinieri. A casa dell’uomo sospettato sono state trovate armi, regolarmente denunciate, ... ilgiorno.it

Ti sparo, sappiamo dove abiti: insulti choc all’arbitro La Penna. La polizia gli consiglia di rimanere in casaRoma, 24 apr. (Adnkronos) - Roma celebra il 25 aprile con diversi cortei, eventi istuzionali e sportivi. Dal centro alle periferie sono diversi i quartieri coinvolti, dalla zona di Piramide fino a ... ilfattoquotidiano.it