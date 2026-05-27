Sappiamo dove abiti ti facciamo tanto male | 69enne denunciato per minacce a una candidata consigliera a Mantova

Da fanpage.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una candidata consigliera nel Comune di Mantova, ha denunciato di aver ricevuto pesanti minacce. I carabinieri hanno rintracciato e denunciato un 69enne di Bagnolo San Vito. In casa aveva 6 fucili e 3 pistole, regolarmente detenute. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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