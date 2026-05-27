Un uomo di 69 anni è stato denunciato dopo aver inviato minacce a una candidata alle elezioni comunali. La donna ha ricevuto un messaggio in cui si affermava: “Sappiamo dove abiti, lavori, dormi, la camera quando esci, come ti muovi”. La polizia ha avviato le indagini e ha identificato il mittente. La denuncia è stata presentata per minacce e atti persecutori.

Bagnolo San Vito (Mantova), 27 maggio 2026 – “ Sappiamo dove abiti, lavori, dormi, la camera quando esci, come ti muovi. Ti possiamo colpire e ti colpiremo. Ti facciamo tanto male ”. Sono le frasi scritte su un foglio e trovato sul parabrezza anteriore della sua auto da una candidata consigliere comunale al Comune di Mantova, per le elezioni amministrative che si sono svolte lo scorso fine settimana. Minacce che la 28enne, residente a Curtatone ma domiciliata presso il comune di Bagnolo San Vito, ha subito denunciato alla locale stazione dei Carabinieri. L’allarme. Le intimidazioni, trovate nella notte tra il 17 e 18 maggio, avevano immediatamente fatto scattare l’attenzione delle istituzioni e delle forze dell’ordine, anche per il possibile collegamento con il clima elettorale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Sappiamo dove abiti e ti colpiremo”. Minacce a una candidata consigliere comunale a Mantova: denunciato un 69enne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La giornalista uccisa da Israele in Libano riceveva minacce da uno youtuber pro-Netanyahu: “Sappiamo dove sei e ti raggiungeremo”Una giornalista uccisa in Libano da forze israeliane aveva ricevuto minacce da un youtuber che sosteneva il governo israeliano.

«Non ti vedi come sei diventata?». Offese dopo la gravidanza, poi minacce e aggressioni. Vittima una donna di Corridonia, l'ex compagno denunciato a giudizioA Corridonia, una donna ha subito una serie di comportamenti aggressivi da parte dell’ex compagno, che avrebbe iniziato con insulti legati al suo...

Temi più discussi: Minacce a Fausto Gianelli, il legale di Salim: Sappiamo dove abiti...; Processo Denny Magina, resi abiti e appartamento: C’è stata insufficienza di prove; Cinecittà World Estate 2026: Aqua World, Roma Comics, K-Pop e il tributo epico a Bud Spencer; La ragazza scomparsa( 2 capitolo).

Sappiamo dove abiti e ti colpiremo. Minacce a una candidata consigliere comunale a Mantova: denunciatoFrasi scritte su un foglio trovato sul parabrezza anteriore dell’auto, che la 28enne ha subito consegnato ai carabinieri. A casa dell’uomo sospettato sono state trovate armi, regolarmente denunciate, ... ilgiorno.it

Minacce al legale di Salim Sappiamo dove abiti...i Stefania PiscitelloAl momento è l’unica persona con cui ha parlato. A una settimana precisa da quando il cuore di Modena è stato spezzato dalla corsa folle della Citroen C3, l’avvocato Fausto Gianel ... msn.com

Cosa sappiamo riguardo l'abbigliamento dei personaggi? reddit