Un ospedale pediatrico ha introdotto un nuovo strumento digitale per aiutare i piccoli pazienti durante i ricoveri. Si tratta di una applicazione chiamata HappyAPP, sviluppata con l'uso dell'intelligenza artificiale, che permette di creare video personalizzati per ridurre l'ansia dei bambini. La tecnologia consente di generare contenuti visivi ad hoc, offrendo un supporto interattivo e rassicurante durante il periodo di degenza.

? Domande chiave Come può un video generato dall'IA ridurre l'ansia dei bambini?. Cosa permette di fare la nuova HappyAPP durante un ricovero?. Come influisce questa tecnologia sulla gestione dei posti letto ospedalieri?. Quali nuovi strumenti digitali riceveranno i pazienti nei prossimi mesi?.? In Breve Progetto HappyAPP ha generato 165 video su 34.000 eventi clinici registrati fino a maggio 2026.. L'app raggiunge una platea potenziale di circa 113.000 utenti ogni anno.. Cristina Masella sottolinea l'impatto dell'IA sulla collaborazione tra professionisti e servizi territoriali.. Futuri sviluppi prevedono avatar 3D e modelli di Machine Learning per il Bed Management. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Santobono vince col digitale: l’IA che cura i piccoli pazienti

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