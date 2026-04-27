Novara due nuovi strumenti d' avanguardia per la cura dei piccoli pazienti dell' ospedale Maggiore

A Novara, presso l'ospedale Maggiore, sono stati introdotti due nuovi dispositivi tecnologici nel reparto materno-infantile. La consegna è stata effettuata dalla Fondazione Opera Pia Eletto Lualdi, che ha messo a disposizione le apparecchiature per migliorare l'assistenza ai pazienti più piccoli. Tra i macchinari consegnati c’è un sistema dedicato al monitoraggio dei parametri clinici dei neonati e dei bambini, destinato a supportare il lavoro dei medici e degli infermieri.

Due nuovi strumenti ad alta tecnologia nelle corsie dell'ospedale Maggiore di Novara. La Fondazione Opera Pia Eletto Lualdi ha consegnato al Dipartimento materno-infantile due macchinari d'avanguardia destinati alla cura dei pazienti più piccoli, tra cui un sistema che permette di monitorare i.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Novara, all'ospedale Maggiore nuove tecnologie per la gestione dei pazienti criticiNuovi strumenti e tecnologie per la gestione dei pazienti critici all'ospedale Maggiore di Novara grazie alla generosità della famiglia Sacco-Morano. All'ospedale Meyer un nuovo piano operatorio all’avanguardia per la chirurgia sui piccoli pazienti / FOTOSi tratta di un piano operatorio in carbonio di ultima generazione dedicato alla chirurgia spinale per eseguire interventi chirurgici sulla colonna... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Migliorare la qualità delle cure ai neonati più fragili: 5 nuovi ventilatori alla terapia intensiva neonatale del Maggiore; Ministri della Risurrezione. Sei nuovi sacerdoti per la diocesi di Novara; Come cambia la logistica a Novara tra nuove esigenze di trasporto e soluzioni di noleggio flessibile; Realtà virtuale per ridurre dolore e ansia: l’innovazione nelle cure palliative di Novara. Sei di Novara se...(l'originale) - facebook.com facebook Novara 2026/27 Sezonu Kadrosu S: Cambi - Carraro OPP: Grobelna - Weske OH: Tolok - Alsmeier - Herbots - Perinelli MB: Kudiess - Bonifacio - Squarcini - Bartolini L: Moro - De Nardi x.com