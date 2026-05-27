Sanità digitale tra i premiati il Santobono-Pausilipon | così migliora la cura dei bambini con la HappyApp

Il Santobono-Pausilipon ha ricevuto un premio per il suo utilizzo della HappyApp, un’applicazione digitale dedicata alla cura dei bambini. La piattaforma consente ai medici di monitorare e gestire le condizioni dei piccoli pazienti in modo più efficiente. La premiazione si è svolta nell’ambito di un’iniziativa dedicata all’innovazione tecnologica nel settore sanitario. La HappyApp rappresenta un esempio di come la tecnologia possa migliorare l’assistenza pediatrica.

L’Azienda Sanitaria Locale di Salerno e l’ Irccs Humanitas Research Hospital sono i vincitori del Premio Innovazione Digitale in Sanità 2026, riconoscimento promosso dall’Osservatorio Sanità Digitale e assegnato nell’ambito del convegno “Sanità Digitale: consolidare il futuro: la Sanità Digitale tra investimenti da valorizzare e nuove sfide dell’AI”. Il premio valorizza le esperienze più avanzate nell’uso delle tecnologie digitali in sanità, selezionate tra sette finalisti complessivi. Accanto ai vincitori principali, sono stati assegnati anche due riconoscimenti speciali. L’ Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa ha ottenuto il premio del pubblico, mentre l’ Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono-Pausilipon di Napoli ha ricevuto il riconoscimento assegnato dalla Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (Fiaso). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Santobono-Pausilipon tra vincitori Premio Sanità Digitale 2026 Politecnico di MilanoL’ospedale Santobono-Pausilipon ha vinto il Premio Sanità Digitale 2026 del Politecnico di Milano.

Conte al FOQUS: un incontro speciale con i bambini del Santobono Pausilipon.Antonio Conte ha visitato il FOQUS, incontrando alcuni bambini del reparto pediatrico dell’ospedale Santobono Pausilipon.