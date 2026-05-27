L’ospedale Santobono-Pausilipon ha vinto il Premio Sanità Digitale 2026 del Politecnico di Milano. La cerimonia si è svolta con la consegna del riconoscimento a rappresentanti dell’azienda sanitaria locale di Salerno e dell’IRCCS Humanitas Research Hospital. La premiazione ha celebrato progetti innovativi nel settore della sanità digitale, con particolare attenzione a soluzioni tecnologiche applicate alla cura dei pazienti e all’efficienza dei servizi sanitari.

Tempo di lettura: 3 minuti Azienda Sanitaria Locale di Salerno e IRCCS Humanitas Research Hospital: sono questi i vincitori dell’edizione 2026 del Premio Innovazione Digitale in Sanità, il riconoscimento dell’Osservatorio Sanità Digitale* che mira a promuovere la conoscenza e la condivisione delle migliori esperienze di Sanità digitale in Italia, assegnato ieri in occasione del convegno “Sanità Digitale: consolidare il futuro: la Sanità Digitale tra investimenti da valorizzare e nuove sfide dell’AI”. Il riconoscimento è stato assegnato alle realtà che si sono maggiormente distinte nella capacità di utilizzare le moderne tecnologie digitali, selezionate tra 7 finalisti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Santobono-Pausilipon tra vincitori Premio Sanità Digitale 2026 Politecnico di Milano

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