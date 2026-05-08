Conte al FOQUS | un incontro speciale con i bambini del Santobono Pausilipon

Antonio Conte ha visitato il FOQUS, incontrando alcuni bambini del reparto pediatrico dell’ospedale Santobono Pausilipon. L’allenatore si è fermato a scambiare qualche parola con i piccoli pazienti, portando un momento di allegria e vicinanza ai presenti. La visita è durata alcuni minuti, durante i quali Conte ha mostrato attenzione e ha condiviso un sorriso con i bambini, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche.

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Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Una serata indimenticabile per i piccoli pazienti dell’Ospedale Santobono Pausilipon. Ieri, presso la Fondazione FOQUS nei Quartieri Spagnoli di Napoli, il noto tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha donato momenti di gioia e serenità ai bambini presenti. Questo incontro è avvenuto in occasione della presentazione del documentario “Risonanze” di Jacopo Genuardi, un progetto che mira a regalare esperienze significative ai piccoli pazienti del reparto oncologico. La serata, caratterizzata da una festosa atmosfera, ha visto la partecipazione di diversi ospiti illustri.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Conte al FOQUS: un incontro speciale con i bambini del Santobono Pausilipon. Notizie correlate Sorrisi e solidarietà: Forma sostiene la Fondazione Santobono PausiliponLa (vera) storia di Sal Da Vinci: il debutto a 7 anni a teatro, il passato da attore, poi il successo di "Rossetto e caffè" Un gesto di vicinanza che... Santobono Pausilipon e FantaSanremo, il braccialetto azzurro conquista l’AristonArtisti in gara, compresi diversi napoletani, scelgono un segno di solidarietà dedicato ai piccoli pazienti oncologici: un gesto condiviso che... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Conte al FOQUS incontra i bambini del Santobono Pausilipon; Giorgia e Antonio Conte sorprendono il FOQUS: emozioni e sorrisi per i bambini di Risonanze | VIDEO; Napoli, Giorgia a sorpresa a Foqus: l'artista canta con i piccoli del Santobono Pausilipon; Giorgia a sorpresa per i bambini del Santobono Pausilipon: A Napoli l'amore si rivela, non si nasconde. Giorgia e Antonio Conte sorprendono il FOQUS: emozioni e sorrisi per i bambini di Risonanze | VIDEODal treno Amoroforo ai Quartieri Spagnoli, artisti e ospiti uniti accanto ai piccoli pazienti oncologici del Santobono Pausilipon protagonisti del progetto e documentario ideati da Valentina Lavazza ... napolitoday.it Napoli, Giorgia a sorpresa a Foqus: l'artista canta con i piccoli del Santobono PausiliponGiorgia a sorpresa alla fondazione Foqus ai Quartieri Spagnoli. La cantante ha unito la sua voce a quella dei piccoli pazienti del Santobono Pausilipon sulle note del suo brano Di sole e d'azzurro. napoli.repubblica.it Antonio Conte è stato ieri sera alla presentazione di "Risonanze", docufilm coi bimbi del Santobono Pausilipon: presente anche Giorgia e tanti altri volti noti - facebook.com facebook