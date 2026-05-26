L’ASL di Salerno ha ottenuto il “Premio Innovazione Digitale in Sanità 2026”. La premiazione si è svolta durante un evento dedicato alle eccellenze nel settore sanitario. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti di istituzioni e aziende del settore. La premiazione riconosce le iniziative digitali sviluppate dall’azienda sanitaria locale. Non sono stati forniti dettagli su specifici progetti o criteri di valutazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto L’Azienda Sanitaria Locale di Salerno ha ricevuto il Premio Innovazione Digitale in Sanità 2026, promosso dall’Osservatorio Sanità Digitale della School of Management del Politecnico di Milano e dagli Osservatori Digital Innovation, nella categoria “Servizi digitali al cittadino”. Il premio è rivolto alle realtà che si sono distinte per la capacità di utilizzare le tecnologie digitali come leva di innovazione, semplificazione e miglioramento dell’accesso ai servizi sanitari. L’assegnazione all’ASL Salerno nella categoria Servizi digitali al cittadino valorizza il lavoro svolto dall’Azienda nell’ambito dell’innovazione digitale, con particolare attenzione alla semplificazione dell’accesso alle informazioni, alle prestazioni e ai percorsi di cura. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - L’ASL di Salerno riceve il “Premio Innovazione Digitale in Sanità 2026”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sanità di prossimità e innovazione digitale: alleanza strategica tra ASL Benevento e Croce Rossa ItalianaÈ stata annunciata una collaborazione tra l’ASL di Benevento e la Croce Rossa Italiana, volta a rafforzare i servizi di sanità di prossimità...

ASL Frosinone, convegno sulla sanità digitale: innovazione e futuro dei servizi sanitariIl 26 maggio 2026 si terrà presso la Sala Teatro dell’ASL di Frosinone un convegno dedicato alla digitalizzazione dei servizi sanitari.