LIVE Olimpia Milano-Cantù Serie A basket 2026 in DIRETTA | 66-63 con ancora un quarto da giocare Bel match all’Allianz Cloud

All’Allianz Cloud si sta giocando la partita tra Olimpia Milano e Cantù, valida per la Serie A basket 2026. Il punteggio è di 66-63 a favore dell’Olimpia, con un quarto ancora da disputare. Si conclude il terzo quarto e si preparano gli ultimi dieci minuti di gioco, mentre i presenti seguono il match in diretta.

Si riparte. Ultimi 10 minuti da giocare. Finisce qui il 3° quarto. Solo 3 punti di vantaggio per i padroni di casa. 66-63 Risponde Ricci con una tripla stupenda!! 63-63 Approfitta Green di un mismatch e vola a canestro! 63-61 22 anche in questa caso per Leday. Fallo di Green su Leday. Anche quest'ultimo chiamato ai liberi. 61-61 12 di nuovo pari le due squadre. L'energia di Cantù sta facendo la differenza sotto canestro. Mandato in lunetta Okeke. 61-60 Da molto lontano De Nicolao!!! 61-57 22 per lui in lunetta. Ai liberi Ricci che aveva subito fallo. Time out! Colpo al viso di Ballo. Gioco fermo al momento.