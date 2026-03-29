Nella giornata odierna alle 20 si disputa la partita tra Pesaro e Pistoia, che chiuderà la 33esima giornata di campionato. Entrambe le squadre hanno recentemente firmato un nuovo giocatore straniero, ma nessuno dei due potrà schierarlo in questa occasione poiché il tesseramento non è stato completato in tempo. Pesaro si trova in vetta alla classifica, mentre Pistoia è all'ultimo posto.

Hanno solo una cosa in comune Pesaro e Pistoia, rispettivamente prima e penultima in classifica: entrambe hanno appena firmato un nuovo straniero ma non potranno schierarlo nella sfida odierna (palla a due alle ore 20) che chiuderà la 33esima giornata perché non lo hanno tesserato in tempo. La Vuelle, alla fine, ha fatto la cosa più semplice, diremmo la più concreta, vista l’emergenza per la recidiva capitata a De Laurentiis: ha preso Andrew Smith, centro americano con passaporto lettone, classe ‘92, che conosce bene il campionato e che in questa stagione aveva già calcato i parquet dell’A2 con la maglia di Verona per 9 partite, giocando 14.7 minuti di media, con 5 punti e 4 rimbalzi per gara sostituendo a gettone l’infortunato Justin Johnson. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ma per il lungo ancora niente match: "Non vedo l’ora di conoscere Pesaro"

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