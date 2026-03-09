Ruggi d' Aragona la Fp Cgil | Si apra un asilo nido aziendale
La Funzione Pubblica Cgil di Salerno, rappresentata dal segretario generale Antonio Capezzuto, ha presentato una richiesta ufficiale alla Direzione Generale dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. La proposta riguarda l’apertura di un asilo nido aziendale all’interno della struttura. La richiesta mira a offrire un servizio di supporto ai dipendenti con figli piccoli.
La Funzione Pubblica Cgil di Salerno, tramite il suo segretario generale Antonio Capezzuto, ha presentato una proposta formale alla Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno per l'istituzione di un asilo nido aziendale all'interno.
