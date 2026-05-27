Il 27 maggio la Chiesa ricorda Sant’Agostino di Canterbury, monaco benedettino e primo arcivescovo di Canterbury. Considerato l’apostolo degli Inglesi, fu inviato in Inghilterra per evangelizzare il popolo. La sua missione risale al periodo medievale e la sua figura è associata alla diffusione del cristianesimo nel Regno Unito. La commemorazione si concentra sulla sua attività di predicazione e sul ruolo di primo rappresentante ecclesiastico nella regione.

Nel 27 maggio la Chiesa fa memoria di Sant’Agostino di Canterbury, monaco benedettino e primo arcivescovo di Canterbury, tradizionalmente venerato come apostolo degli Inglesi. Già priore del monastero di Sant’Andrea sul Celio a Roma, Agostino fu scelto da Gregorio Magno per guidare la missione del 596 destinata agli Anglosassoni. Dopo una sosta in Gallia, il gruppo raggiunse il Kent nel 597, dove il re Æthelberht — favorito anche dalla fede della consorte Bertha, principessa franca — concesse accoglienza e libertà di predicazione. La comunità iniziò la catechesi e i battesimi, e Agostino fu consacrato vescovo in Gallia, fissando la sua sede a Canterbury. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sant’Agostino di Canterbury: il primo arcivescovo che evangelizzò l’Inghilterra

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Sant' Agostino di Canterbury - Storia - maggio 27

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