Il Papa prega con l’arcivescovo di Canterbury | un incontro storico

Il 27 aprile 2026, nel Vaticano, si è svolto un incontro tra il Papa Leone XIV e l’arcivescovo di Canterbury, Sarah Mullally. I due hanno partecipato a una preghiera condivisa, un evento che ha attirato l’attenzione per la sua natura simbolica. La giornata ha visto un momento di incontro tra le due figure religiose, senza annunci ufficiali o dichiarazioni successive.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una preghiera condivisa in Vaticano. Oggi, lunedì, 27 aprile 2026, in Vaticano, Papa Leone XIV ha pregato insieme all’arcivescovo di Canterbury, Sarah Mullally, dando vita a un momento definito storico. Si tratta infatti di un evento simbolico di grande rilievo per il mondo cristiano. Un evento storico per il cristianesimo. L’incontro ha visto protagoniste due tra le figure religiose più influenti del panorama cristiano mondiale. Ancora più significativo è il fatto che Sarah Mullally sia la prima donna a guidare la Chiesa d’Inghilterra e a ricoprire il ruolo di guida spirituale della Comunione anglicana globale. Divisioni superate, almeno per un giorno.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Il Papa prega con l’arcivescovo di Canterbury: un incontro storico Notizie correlate Il Papa prega con l'arcivescovo di Canterbury Sarah Mullally: lo storico incontroPapa Leone XIV ha pregato lunedì in Vaticano con l’arcivescovo di Canterbury, Sarah Mullally, in uno storico incontro con la prima donna leader della... Papa Leone riceve la nuova arcivescova di Canterbury: l’incontro simbolico ad aprileDal 25 al 28 aprile la nuova arcivescova di Canterbury sarà in visita a Roma da Papa Leone XIV, la sua prima visita ufficiale dopo l’insediamento Un... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il Papa e la Mamã, la preghiera di Leone nella Fatima dell'Angola tra musica e fede; Fermatevi, ascoltate, affidatevi: le parole con cui oggi si prega per le vocazioni; L’Arcivescovo prega per la pace con gli universitari; Papa Leone XIV in Angola prega nel santuario della tratta degli schiavi. Il Papa prega con l'arcivescovo di Canterbury Sarah Mullally: lo storico incontroPapa Leone XIV ha pregato lunedì in Vaticano con l'arcivescovo di Canterbury, Sarah Mullally, in uno storico incontro con la prima donna leader della Chiesa ... lapresse.it Papa Leone XIV prega con la primate anglicana MullallyPapa Leone XIV ha ricevuto in Vaticano Sarah Mullally, arcivescova di Canterbury e prima donna a ricoprire il ruolo di primate della Chiesa anglicana. Sarebbe scandaloso se non continuassimo a impegn ... tg24.sky.it Papa Leone prega con l'arcivescova di Canterbury: «Scandaloso se non cercassimo di superare le divergenze» x.com Prossimamente! Prega con il Papa: Per un’alimentazione per tutti 30 aprile 2026 15:00 (ora di Roma) Iscriviti al canale: https://www.youtube.com/ilvideodelpapa #PrayTogether #PreghiamoInsieme #IntenzioneDiPreghiera#Preghiamo affinché ci - facebook.com facebook