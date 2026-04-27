Il Papa prega con l' arcivescovo di Canterbury Sarah Mullally | lo storico incontro

Lunedì, in Vaticano, si è svolto un incontro tra il Papa e l’arcivescovo di Canterbury, Sarah Mullally. È la prima volta che il leader della Chiesa d’Inghilterra, donna, si confronta con il Papa, leader della Chiesa cattolica. Durante la visita, entrambi hanno pregato insieme, segnando un momento storico per le relazioni tra le due confessioni religiose. La giornata ha visto una stretta di mano tra i due rappresentanti religiosi, in un clima di rispetto reciproco.

Papa Leone XIV ha pregato lunedì in Vaticano con l’arcivescovo di Canterbury, Sarah Mullally, in uno storico incontro con la prima donna leader della Chiesa d’Inghilterra e leader spirituale della Comunione anglicana mondiale. L’incontro tra le due figure religiose più famose del cristianesimo sarebbe stato impensabile solo pochi anni fa, date le divisioni tra le loro due chiese sull’ordinazione delle donne e sulla nomina di Mullally. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Il Papa prega con l'arcivescovo di Canterbury Sarah Mullally: lo storico incontro Notizie correlate Leggi anche: Sarah Mullally alla guida dell’Arcidiocesi di Canterbury. È la prima donna arcivescovo Sarah Mullally insediata arcivescovo di Canterbury, è la prima donna a guidare la Chiesa AnglicanaIeri sera, alla presenza di tutte le più importanti cariche del Regno Unito, Sarah Mullally è stata ufficialmente insediata come 106ª arcivescovo di... Una raccolta di contenuti Si parla di: Messaggio di Carlo III letto ad Assisi, ricordando Laudato Si. Sei mesi fa la visita di Stato dei Reali in Vaticano. Il Papa prega con l'arcivescovo di Canterbury Sarah Mullally: lo storico incontroPapa Leone XIV ha pregato lunedì in Vaticano con l'arcivescovo di Canterbury, Sarah Mullally, in uno storico incontro con la prima donna leader della Chiesa ... lapresse.it Sarah Mullally in Vaticano: perché l'incontro con papa Leone XIV contaIl colloquio del 27 aprile tra Sarah Mullally e papa Leone XIV riapre il tema dell'ecumenismo, tra gesti di fratellanza, memoria storica e critiche conservatrici ... notizie.it